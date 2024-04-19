В Историческом музее открылась выставка "За лентой", посвященная СВО.

Мультимедийная выставка "За лентой", посвященная специальной военной операции, открылась в Государственном Историческом музее спустя год в обновленном формате, передает корреспондент РИА Новости.Для широкой публики выставка откроется 19 апреля и продлится до 24 июня."Это новая интонация проекта. В другом зале выставка просуществовала в несколько другой форме. Она была больше мультимедийной. Мы решили, что в новой интонации она должна быть больше аналоговой. Здесь очень много реальных фотографий, чуть меньше графики. И самое главное - фотографии новые и новые главные герои", – сказал автор и генеральный продюсер проекта Рустам Вахидов.Главной особенностью обновленной экспозиции стал акцент на погружение, его создали с помощью иммерсивных инсталляций. На выставке остался кинозал, лекторий, сменная и постоянная медиаэкспозиции, а также музей с артефактами.В основном зале видеокадры из зоны СВО на большой мультимедийной стене сопровождает звуковая инсталляция, погружая посетителя в атмосферу зоны боевых действий. В этом же помещении – необычные зеркала, в которых можно увидеть свое отражение рядом с артефактами, что дает возможность почувствовать себя не просто гостем выставки, а частью военного перформанса.Генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин отметил, что решение об обновлении экспозиции было связано с тем, что она пользуется спросом у публики."Люди, когда приходят, когда они читают информацию, которая здесь представлена… это не может не трогать сердце человека. Они уходят с чувством гордости, иногда, может, с чувство ненависти к врагу, иногда, с чувством радости за победу. Это нормальные человеческие чувства, на которые, я считаю, должен побуждать музей", - подчеркнул Левыкин.Мультимедийный арт-проект "За лентой", подготовленный благотворительным фондом телеведущего Владимира Соловьева "СВР фонд", впервые открылся в 2023 году. В рамках выставки продолжает работу фронтовая почта. Каждый желающий сможет написать слова поддержки военным, а команда "СВР фонда" передаст письма бойцам. В прошлом году волонтеры фонда передали на фронт тысячи писем.