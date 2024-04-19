Новый главный внештатный акушер-гинеколог регионального минздрава – Наталья Михайловна Денисова. Она работает заведующей отделением патологии беременности №2, а также является врачом

Новый главный внештатный акушер-гинеколог регионального минздрава – Наталья Михайловна Денисова. Она работает заведующей отделением патологии беременности №2, а также является врачом акушером-гинекологом в ОКБ. Как сообщили в правительстве, минздрав сейчас прорабатывает вопрос о проектировании Областного перинатального центра на базе ОКБ. Там Наталья Михайловна работает уже 21 год. Она получила высшее образование в Смоленской Государственной Медицинской