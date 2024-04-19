Фигурант похитил технику у своего приятеля, объяснив свои противоправные действия завистью к материальному благополучию последнего.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Владимира. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.В январе текущего года в полицию поступило сообщение о хищении имущества из квартиры местного жителя. По словам потерпевшего, пропали кошелек, электронная техника, обогреватель, шлифовальная машина, беспроводной роутер на сумму более 93 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне в гостях у потерпевшего был приятель, с которым они играли в шахматы и распивали спиртное. Заявитель уснул, а когда проснулся, приятеля уже не было.Местонахождение последнего было установлено. Он сознался в хищении имущества, пояснив, что воспользовался моментом, когда друг уснул, вынес из квартиры его имущество и перевез на своём автомобиле в заброшенный гараж, чтобы в дальнейшем забрать, а банковские карты выбросил.Свои противоправные действия обвиняемый объяснил завистью к материальному благополучию приятеля.На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.