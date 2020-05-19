Разбирательства вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжаются. Слово взял Сергей Моцарь, тот самый помощник Бари Алибасова, на которого продюсер переписал квартиру, подаренную ему актрисой.

Разбирательства вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжаются. Слово взял Сергей Моцарь, тот самый помощник Бари Алибасова, на которого продюсер переписал квартиру, подаренную ему актрисой.У Лидии Федосеевой-Шукшиной было шесть квартир и две дачи. Однако в недавнем интервью артистка призналась, что считает себя бомжихой. Дело в том, что практически всю недвижимость актриса переписала на многочисленную родню. Досталась квартира даже ее мужу, скандально известному продюсеру Бари Алибасову. Правда, тот переписал ее на своего помощника Сергея Моцаря. Известие об этом буквально потрясло Лидию Федосееву-Шукшину, и теперь она желает вернуть себе это жилье.Скандал разразился грандиозный. Младшая дочь актрисы Ольга Шукшина, узнав о таких действиях с квартирой, немедленно заявила о том, что матери следует развестись с Бари Алибасовым. Впрочем, она изначально в штыки восприняла брак матери с продюсером.А теперь Ольга встретилась лицом к лицу с самим Сергеем Моцарем, который долгое время хранил упорное молчание. Мужчина уличил Лидию Федосееву-Шушкину в обмане. "Я к ней хорошо отношусь, несмотря на все происходящее. Но она лукавит. Целый год она умоляла Алибасова взять эту квартиру. Потом передумала, я увозил обратно документы", – сообщил помощник Алибасова.По словам Моцаря, актриса потому пыталась переписать квартиру в Новой Москве на Алибасова, чтобы эта недвижимость не досталась ее меркантильным родственникам. Кроме того, как отметил помощник продюсера, обманывает Лидия Федосеева-Шукшина и в том, что якобы хочет оставить другую квартиру – на улице Бочкова – младшим детям своей дочери Марии Шукшиной Фоме и Фоке."Федосеева-Шукшина и знать не знает, кто из ее внуков Фома, а кто – Фока. Она еще давно спрашивала, кому дарить квартиру – Алибасову или Маше. Я ей тогда сказал: Алибасову она не нужна, дарите Маше. А она: "Маше? Там же Фома и Фока и их отец. Он заберет у них имущество", – процитировал актрису Моцарь.По его словам, актриса якобы всегда была против того, чтобы наследниками четырехкомнатной квартиры, полученной еще Василием Шукшиным, стали эти дети. "Но тут ее настроили. Ольга же не будет говорить, что она здесь разрывает ради недвижимости матери", – заявил помощник Бари Алибасова.В результате, Сергей Моцарь признался, что . Более того, с ним уже связалась внучка актрисы Анна, дочь Марии Шукшиной, и предложила выкупить эту квартиру с целью подарить ее Лидии Федосеевой-Шукшиной.