Новость о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, стала громом среди ясного неба. Репортеры связались с официальным представителем певицы, чтобы выяснить, что на самом деле происходит в личной жизни артистки.

Новость о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, стала громом среди ясного неба. Репортеры связались с официальным представителем певицы, чтобы выяснить, что на самом деле происходит в личной жизни артистки.Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков в браке почти шесть лет. У пары подрастает трехлетняя дочь Мия. С тех пор, как влюбленные сыграли свадьбу, в Сети упорно муссируются слухи о расставании Гагариной и Исхакова. Обычно певица никак не комментировала эти данные. Полина вообще предпочитает не афишировать подробности личной жизни и даже до сих пор не показала лица дочери.Поэтому отдувался обычно Дмитрий Исхаков: комментировал новости, опровергая, частенько при этом отпуская едкие высказывания. Однако на сей раз фотограф хранит упорное молчание. Журналисты связались с официальным представителем Полины Гагариной. Тот тоже не прояснил ситуации."Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений. На данный момент это все, что я могу сообщить", – интригующе отметила пиар-агент артистки Наталья Мостакова.Судя по комментариям пользователей Сети, эти слова оказались для них неожиданными. Фанаты ожидали услышать опровержение или подтверждение. Но получили крайне туманное высказывание, которое непросто интерпретировать.18 Май 2020 в 4:47 PDTМногие сочли, что таким образом было заявлено о том, что следует ждать официального сообщения от самой Полины Гагариной и, скорее всего, действительно речь идет о расставании. Более того, согласно некоторым данным, певица и фотограф разъехались еще несколько месяцев назад, однако смогли сохранить человеческие отношения.По слухам, , который в несколько раз превзошел успех ее мужа, известного фотографа. Что уж говорить про заработок. В феврале журналисты подсчитали годовой заработок артистки, и он составил более 300 миллионов рублей, в то время как доходы ее мужа, занимавшегося собственной фотостудией, рекламными проектами и фотосессиями, оказались куда скромнее.