О ситуации с коронавирусом в российской столице зачастую поступают тревожные данные, однако бывают и обнадеживающие новости. Стало известно, что в Москве две женщины старше 100 лет ..

О ситуации с коронавирусом в российской столице зачастую поступают тревожные данные, однако бывают и обнадеживающие новости. Стало известно, что в Москве две женщины старше 100 лет вылечились от COVID-19.По данным , на данный момент обе россиянки выписаны из больницы. Уточняется, что одна из выздоровевших является ветераном войны.