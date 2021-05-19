Во Владимирской области на развитие жилищно-коммунального хозяйства предлагается выделить 355 млн 262 тысячи рублей. Деньги планируется направить на подготовку коммунальной сферы к новому ..

Во Владимирской области на развитие жилищно-коммунального хозяйства предлагается выделить 355 млн 262 тысячи рублей. Деньги планируется направить на подготовку коммунальной сферы к новому отопительному сезону, а также на ряд других первоочередных работ.В частности, финансы пойдут на модернизацию и газификацию котельных, строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Планируется реконструировать котельную в Суздале и в деревне Никулино, обновить инженерные сети в Муроме, Коврове, Собинке, Суздале, посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района, Вязниковском, Гороховецком, Кольчугинском Суздальском и Юрьев-Польском районах.Почти 87 млн рублей потратят на газификацию частных домов и квартир. Ещё 40,2 млн рублей – на переселение граждан изТакже появятся средства на строительство и модернизацию котельных в посёлке Белая речка, деревне Новосёлово, деревне Тургенево, селе Борисоглеб, селе Небылое, на перевод на индивидуальное отопление муниципальных квартир в Гусь-Хрустальном, посёлке Вяткино, деревне Паустово и селе Черкутино.«Кроме того, перераспределены средства на возведение очистных сооружений в селе Бутылицы Меленковского района», - уточнили в пресс-службе губернатора.В изменениях в бюджет заложены и обещанные 13 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по рекультивации . Семь миллионов рублей пойдут на разработку ПСД на расчистку реки Гусь.