В апреле было заключено более 1,1 тыс. сделок.

В апреле было заключено более 1,1 тыс. сделок.Российские граждане продолжают активно скупать зарубежную недвижимость. И если наши соотечественники уступают по количеству сделок европейцам, то в Турции – уверенно занимают первое место.Только в апреле в Турции было заключено более 1,1 тыс. сделок с участием россиян. Относительно марта продажи выросли в два раза, что позволило российским инвесторам обогнать покупателей из Ирана и Ирака.Повышенному спросу на турецкое жилье способствует отказ страны присоединиться к санкциям. Однако из-за притока иностранных покупателей Турция решила значительно повысить порог инвестиций для получения гражданства – сразу на 60%, до $400 тыс. Кроме того, обсуждается возможность введения временного запрета на продажу жилья иностранцам, чтобы замедлить рост цен на недвижимость в стране.В прошлом году россияне также лидировали по количеству сделок с домами и квартирами в Турции, приобретя порядка 5,4 тыс. объектов. Ослабевшая турецкая лира увеличила спрос на недвижимость на 75% относительно 2020 года.