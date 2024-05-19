Цифровые художники, вдохновившись Суздалем, представили свои работы в проекте «Под...

Цифровые художники, вдохновившись Суздалем, представили свои работы в проекте «Под куполом».Российские цифровые художники приняли участие в проекте «Под куполом» в год тысячелетия Суздаля.Выставка проходит онлайн в вконтакте-сообществе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также офлайн в московской VS Gallery.Кроме того, как сообщается, до 29 мая работы участников можно будет увидеть на медиафасадах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске.Проект объединил 10 талантливых цифровых художников: Даниила Зуева, Karamushkin Danil, Степана Терещенко, Аристарха Чернышева, Дмитрия Шабалина, Julia Cyberflora, Kirill Rave, Meta Rite, Rinatto L'bank, YO mo YO.В работах исследуется архитектура и культура Суздаля. Художники признаются, что вдохновлялись храмовыми фресками и колокольным звоном.«… Мы с нетерпением ждем вас на нашей выставке и надеемся, что вы насладитесь этим творческим симбиозом средневековой культуры и современного искусства!» - отмечают в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Фото: https://vk.com/vladmuseum