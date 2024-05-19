Интерактивная выставка «Про Героев» объедет 10 городов Владимирской области. Интерактивная...

Интерактивная выставка «Про Героев» объедет 10 городов Владимирской области.Интерактивная выставка «Про Героев» сейчас работает в городе Камешково - на площади имени Ленина. Ознакомиться с ней можно будет до 7 июня (2024 года).В экспозиции представлены портреты и биография 29 Героев России – ветеранов Великой Отечественной войн, участников СВО, военных конфликтов в Грузии, Сирии. Среди них – и уроженец Владимира генерал-лейтенант Роман Кутузов.В течение 2024-гогода выставка объедет 10 городов Владимирской области, чтобы как можно больше людей узнали о подвиге и героизме тех, кто отдал свою жизнь за Россию.Это интересно! Выставка «Про Героев» является частью всероссийского проекта, который организован Федеральным агентством по делам национальностей и Домом народов России.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области