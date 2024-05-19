У жителя Гороховца конфисковали личный автомобиль в доход государства из-за нетрезвой езды. И всё...

У жителя Гороховца конфисковали личный автомобиль в доход государства из-за нетрезвой езды.И всё из-за того, что он повторно сел за руль в нетрезвом виде. Расследованием установлено, что мужчина, в сентябре (2023 года) привлечённый к административной ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования, в середине февраля (уже 2024 года) вновь сел за руль «Hyundai Creta» в нетрезвом виде.Машина под его управлением была остановлена сотрудниками ОГИБДД в Гороховецком районе, которые зафиксировали, что водитель пьян.«… В ходе освидетельствования содержание паров этанола в выдыхаемом осужденном воздухе превысила предельно допустимую концентрацию более, чем в 6,5 раз. Вину в совершении вышеуказанного преступления обвиняемый признал в полном объеме...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, а также - лишение права управления транспортными средствами в течение двух лет.Автомобиль марки «Hyundai Creta» был конфискован в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений