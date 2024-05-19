Сирота из Меленок смог получить положенное жилье от государства. Однако произошло это только после иска прокурора о предоставлении жилья ребенку, оставшемуся без попечения родителей. Как

Сирота из Меленок смог получить положенное жилье от государства. Однако произошло это только после иска прокурора о предоставлении жилья ребенку, оставшемуся без попечения родителей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, история сироты довольно печальная: в 2004 году в Меленковский район переехала русская семья, которая ранее жила в ближнем зарубежье. В том же годы у пары родился