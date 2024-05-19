Во Владимирской области молодожены выбирают знаковые даты для семейного торжества Молодожены из...

Во Владимирской области молодожены выбирают знаковые даты для семейного торжестваМолодожены из Владимирской области обменялись кольцами на главной уличной сцене выставки "Россия" в Москве.Знаковую дату для семейного торжества когда-то выбрала и пара жителей Суздаля.Они поженились в день празднования 950-летия жемчужины Золотого Кольца, и на их свадьбе в Музее деревянного зодчества гуляли сотни жителей и гостей древнего города.Кадры бракосочетания остались в выпуске киножурнала "Наш край" 1974 года.Наша рубрика "33Live.Ru Век двадцатый".