Евросоюз согласовал новые санкции против белорусского режима. Они могут серьёзно подорвать экономику страны.

Евросоюз согласовал новые санкции против белорусского режима. Они могут серьёзно подорвать экономику страны.Своими действиями Запад не пытается выиграть конкуренцию или сменить власть в Белоруссии, а лишь даёт режиму президента Александра Лукашенко понять, что мириться с его поведением никто не будет. Такое мнение выразил финансовый аналитик Сергей Чалый.Чалый считает, что источником санкций является, в том числе – европейский народ, который требует от своих политиков не просто осуждения на словах, а конкретных действий. По мнению специалиста, чтобы добиться смягчения или снятия санкций, белорусским властям достаточно было бы просто освободить всех политзаключённых, количество которых уже приближается к 500 человек.Но вместо этого президент Белоруссии Александр Лукашенко и его окружение занимается лишь реализацией своих "хотелок", таких как посадка самолёта Ryanair ради задержания журналиста и оппозиционера Романа Протасевича. При этом команда Лукашенко не задумывается о последствиях, которые оказались чрезмерно тяжёлыми: именно задержание Протасевича стало поводом для жесточайших санкций. Сергей Чалый уверен, что из-за них радость сторонников Батьки постепенно сменяется оторопью от этого безрассудства.Аналитик полагает, что режиму Лукашенко уже никогда не удастся вернуть ситуацию под контроль. Он самостоятельно загнал себя в безвыходное положение и всё, что ему остаётся – пытаться подавить всех несогласных силой.