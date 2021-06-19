Авария произошла в районе 15.30 в Александрове. По предварительной информации УМВД, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с пятью машинами, затем выехал на встречную полосу и уже

Авария произошла в районе 15.30 в Александрове. По предварительной информации УМВД, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с пятью машинами, затем выехал на встречную полосу и уже там влетел в «ВАЗ-2107» под управлением 54-летнего водителя.В результате погиб пассажир «Тойоты», пострадали трое: водитель этой же машины – он госпитализирован, водитель и пассажир «ВАЗ» – они направлены на