Второй корпус школы «Возрождение» по адресу улица Хирурга Орлова, дом 4-а, выставлен на продажу. Информация об этом появилась на сайте владимирской мэрии. Здание и землю продают за 61 миллион

Второй корпус школы «Возрождение» по адресу улица Хирурга Орлова, дом 4-а, выставлен на продажу. Информация об этом появилась на сайте владимирской мэрии. Здание и землю продают за 61 миллион рублей – это начальная цена. Площадь объекта – 8 765 квадратных метров. Торги проводятся в электронном формате, прием заявок начался вчера, 18 июня. Дата проведения аукциона