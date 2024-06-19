Минувшей ночью на производстве оцинкованной стали в округе Муром произошёл пожар. По информации...

Минувшей ночью на производстве оцинкованной стали в округе Муром произошёл пожар.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в дежурную смену Главного управления поступило в час ночи.Выяснилось, что произошло возгорание на территории завода по производству оцинкованной стали «Рустехнологии Муром».Предварительная площадь пожара — 10 квадратных метров.В итоге были эвакуированы 23 человека. К счастью, огонь удалось оперативно потушить. О пострадавших не сообщается.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно оперативнее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области