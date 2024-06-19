Режиссер Владимирского театра драмы Владимир Кузнецов рассказал о главной идее спектакля Черные...

Режиссер Владимирского театра драмы Владимир Кузнецов рассказал о главной идее спектакля "Черные доски"К столетию Владимира Солоухина. В конце июня Владимирский академический театр драмы представит спектакль по его произведениям - под символичным названием "Чёрные доски".Как идёт работа над постановкой? И какова её главная идея? Об этом утренним "Вестям" рассказал режиссёр владимирской драмы Владимир Кузнецов.