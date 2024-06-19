Владимирские борцы привезли золотые медали из Сербии Две золотые медали международного турнира...

Владимирские борцы привезли золотые медали из СербииДве золотые медали международного турнира привезли владимирские борцы из Сербии.Об этом информирует пресс-служба Министерства спорта Владимирской области.Рейтинговый предолимпийский турнир «Мемориал Любомира Ивановича - Гедзы» прошел в сербском городе Младеновац.Отличный результат показали наши спортсмены.Золотую медаль в весовой категории до 97 килограмм завоевал Артур Саргсян.Золото в весовой категории до 87 килограмм взял Милад Алирзаев.Фото: https://vk.com/ministerstvo.sporta33