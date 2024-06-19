Власти оценили исполнение бюджета Владимирской области за 2023 год Депутаты Законодательного...

Власти оценили исполнение бюджета Владимирской области за 2023 годДепутаты Законодательного Собрания и областные чиновники оценили исполнение регионального бюджета за прошлый год. Напомню, в 2023 году доходная часть составила почти 106 миллиардов рублей, расходная - 104 с половиной.Михаил Максюков - председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике:- Подробно увидели, куда были направлены средства, откуда они поступили в областной бюджет, и отметили ряд улучшений по многим позициям. Это и дорожная деятельность, это и строительство, и ремонты, социальные направления бюджетной политики. Увидели и недостатки, в том числе, - например, не всегда завершения капитального строительства вовремя.Традиционно, областной бюджет сохранил социальную направленность: 63% всех расходов пошло на поддержку населения. В абсолютных цифрах это 24 миллиарда рублей. Еще 24 миллиарда - это образование, 13 - здравоохранение, 3 миллиарда- культура и 1 - спорт.Еще одной тенденцией стал рост расходов на дорожное строительство. Областной дорожный фонд составил почти 10 миллиардов рублей, из них 3 пошли на ремонт и строительство дорог и тротуаров в муниципалитетах.Регион продолжил освоение инфраструктурных бюджетных кредитов. Речь идет о комплексном развитии Доброграда и масштабной реконструкции теплосетей в Александрове.Депутаты отметили: несмотря на западные санкции, Владимирская область, как и в целом Россия, демонстрирует рост ключевых экономических показателей. На данный момент наш субъект относится к регионам с низким – «зеленым» – уровнем финансирования из Москвы. Таким образом, экономика 33 региона считается одной из самых устойчивых в ЦФО.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Депутаты принимают самое активное участие в бюджетном процессе нашей области. Именно поэтому мы подключаемся к контролю за строительством дорог, благоустройством придомовых территорий, возведением важных, а порой и долгожданных объектов таких как больниц, школ, детских садов и домов культуры. Эту работу мы продолжим, так как несём ответственность перед нашими избирателями.