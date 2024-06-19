Во Владимире осужден генеральный директор ООО «Промэнерго». Октябрьским районным судом города...

Во Владимире осужден генеральный директор ООО «Промэнерго».Октябрьским районным судом города Владимира установлено, что подсудимый, являясь генеральным директором ООО «Промэнерго», пытаясь сохранить статус территориально-сетевой организации и получать деньги по индивидуальному тарифу, представил в Департамент государственного регулирования цен и тарифов заведомо ложные сведения о наличии у общества арендуемого электротехнического оборудования канализационно-насосных станций в городе Гусь-Хрустальном.«… Фактически в регулируемой деятельности оно им не использовалось, а принадлежало МУП «Водоканал». В результате: за период 2018 - 2019 год ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» оплатило ООО «Промэнерго» услуги по содержанию и эксплуатации электрических сетей в общей сумме 27 689 652 рубля, чем причинен ущерб в особо крупном размере...» - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал.За данное преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, судом ему назначено наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговором суда с подсудимого в пользу ПАО «Россети Центр и Приволжья» взыскан материальный ущерб в сумме 26 687 188 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира