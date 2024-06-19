Во Владимирской области набирает популярность новый вид отдыха - сплавы вместе с корги В большое...

Во Владимирской области набирает популярность новый вид отдыха - сплавы вместе с коргиВ большое плаванье отправляются...собаки. Корги вместе со своими хозяевами сплавляются по рекам региона. На байдарках или на сапах.Путешествия дарят настоящее море эмоций. Каждый сплав - это не только потрясающие виды, но и интересный маршрут с препятствиями, конкурсы и активности.Сплавы необычных экипажей уже проходили по реке Судогде и на водохранилище Содышка. Организует такие походы жительница Владимира Татьяна Ванькина, - сама хозяйка корги.По отзывам участников путешествий, походы - полный восторг. И для питомцев, и для их хозяев.