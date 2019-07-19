Ани Лорак не устает удивлять поклонников. Только что они критиковали певицу за якобы неудачную пластику – и вот восхваляют помолодевшую лет на 10 красавицу. Распустившая длинные волосы артистка действительно выглядит юной.

Ани Лорак не устает удивлять поклонников. Только что оникритиковали певицу за якобы неудачную пластику – и вот восхваляют помолодевшуюлет на 10 красавицу. Распустившая длинные волосы артистка действительновыглядит юной.Ани Лорак позирует для очередного снимка в каком-то странномбежевом наряде, напоминающем бюстье. Певица распустила волосы – и фанатызаметили, какие они длинные. Подписчики артистки в Instagram просто в восторге."Дива!", "Красотка", "Как же вамидут длинные волосы, прям помолодели", – пишут комментаторы. Некоторыеинтересуются – а не ввела ли их Ани Лорак в заблуждение по поводу своеговозраста. "Каролина, вам 18?", "Каролина, а вам точно 40, может18", "Все люди с каждым годом стареют, а вы молодеете", – восхищаютсяпользователи.А буквально днем раньше те же фанаты заклевали певицу. заподозрили в том, что она прибегла к пластике. По мнению поклонников, звезда потеряла индивидуальность и стала "как все".Особенно старались подписчики с Украины, которые, по традиции, во всем обвинили Россию. "Вас испортили российские пластические хирурги. Вы стали кого-то напоминать", – вынесла вердикт одна из них.Фанаты не жалели времени, критикуя певицу. отругали за накачанные, по мнению комментаторов, губы. С их точки зрения, артистка, переборщив с ботоксом, стала не похожа на себя.