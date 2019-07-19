Ани Лорак не устает удивлять поклонников. Только что они
критиковали певицу за якобы неудачную пластику – и вот восхваляют помолодевшую
лет на 10 красавицу. Распустившая длинные волосы артистка действительно
выглядит юной.
Ани Лорак не устает удивлять поклонников. Только что они
критиковали певицу за якобы неудачную пластику – и вот восхваляют помолодевшую
лет на 10 красавицу. Распустившая длинные волосы артистка действительно
выглядит юной.
Ани Лорак позирует для очередного снимка в каком-то странном
бежевом наряде, напоминающем бюстье. Певица распустила волосы – и фанаты
заметили, какие они длинные. Подписчики артистки в Instagram просто в восторге.
"Дива!", "Красотка", "Как же вам
идут длинные волосы, прям помолодели", – пишут комментаторы. Некоторые
интересуются – а не ввела ли их Ани Лорак в заблуждение по поводу своего
возраста. "Каролина, вам 18?", "Каролина, а вам точно 40, может
18", "Все люди с каждым годом стареют, а вы молодеете", – восхищаются
пользователи.
А буквально днем раньше те же фанаты заклевали певицу. заподозрили в том, что она прибегла к пластике. По мнению поклонников, звезда потеряла индивидуальность и стала "как все".
Особенно старались подписчики с Украины, которые, по традиции, во всем обвинили Россию. "Вас испортили российские пластические хирурги. Вы стали кого-то напоминать", – вынесла вердикт одна из них.
Фанаты не жалели времени, критикуя певицу. отругали за накачанные, по мнению комментаторов, губы. С их точки зрения, артистка, переборщив с ботоксом, стала не похожа на себя.