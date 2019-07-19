Лайма Вайкуле на авторском фестивале Лайма. Рандеву. Юрмала собирает топовых артистов. Тут рады и мэтрам, и молодым звездам. В этом году на Рижское взморье приехали 50 исполнителей, но самый большой интерес – к украинской электро-поп-диве Maruv.

Лайма Вайкуле на авторском фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" собирает топовых артистов. Тут рады и мэтрам, и молодым звездам. В этом году на Рижское взморье приехали 50 исполнителей, но самый большой интерес – к украинской электро-поп-диве Maruv.В первый день фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" Maruv представила на суд зрителей три композиции, включая хит Drunk Groove. Она потрясла публику концертного зала "Дзинтари" чувственным вокалом, красивой хореографией, сексуальным нарядом из латекса и прозрачной кружевной черной блузки, сквозь которую была видна упругая грудь.Зрители приняли 27-летнюю певицу так тепло, что она даже немного растерялась. Громче аплодировала сидевшая в партере Алла Пугачева. Она подняла руки и закричала: "Браво!" Ее похвала дорогого стоит – Примадонна чувствует талант. "Одаренным людям надо помогать, а бездарность сама дорогу себе пробьет", – всегда подчеркивает народная артистка СССР.В свое время Алла Борисовна Пугачева произвела революцию в популярной музыке. Смелая, с копной рыжих волос, сексуальная, яркая – все это позволило ей стать главной артисткой в стране.Теперь по этой дороге идет Анна Борисовна Корсун, как по паспорту величают Maruv. Это кумир нового поколения. Герой поколения Z.В России ее очень любят. 6 апреля 2019 года украинская певица дала первый сольный концерт в московском зале "Известия Hall", потом выступила в Санкт-Петербурге и появилась на церемонии вручения премии "Жара Music Awards". На родине ее не жалуют, но Алле Борисовне на это плевать. Она считает, что музыка вне политики, и хочет дарить свое искусство, невзирая на границы. Как и подобает настоящему артисту.