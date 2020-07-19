Певица Маша Распутина считает, что среди российских исполнителей не осталось талантливых людей. В одном из интервью она заявила, что их творчество негативно влияет на молодежь.

Певица Маша Распутина считает, что среди российских исполнителей не осталось талантливых людей. В одном из интервью она заявила, что их творчество негативно влияет на молодежь.Распутина уверена, что уровень современной культуры очень низок, что отталкивает любого здравомыслящего человека. Артистка отметила, что, по ее мнению, только бездумные люди не замечают уничтожения духовности. По словам певицы, бездуховность в настоящее время проявляется как в музыке, так и в кино, на котором растет молодое поколение.С ней не согласился муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что Маша Распутина зря назвала всех современных артистов "безголосыми и бездумными обезьянами", поскольку на сцене еще остались талантливые люди. Однако их творчество не всегда востребовано.В эфире радиостанции "Говорит Москва" Пригожин заявил, что выступает за живое исполнение. 51-летний продюсер добавил, что музыканты стараются, чтобы на их творчество был спрос. Поэтому если в настоящее время люди предпочитают низкосортную музыку, значит артисты будут ее исполнять.3 Дек 2018 в 1:24 PST"Дело в том, что потребитель перестал воспринимать людей, борющихся за качество. Они лучше что-то легковесное возьмут", – констатировал Иосиф Пригожин.Ранее "Дни.ру" писали, что первую семью Пригожина за долги. Бывшая жена продюсера взяла кредит под залог недвижимости, надеясь развить свой бизнес, но дело прогорело.