Бурак Челик снимается в популярном турецком сериале Основание: Осман.

Бурак Челик снимается в популярном турецком сериале "Основание:Осман".На минувшей неделе в центре внимания поклонников турдизиоказался 28-летний актер Бурак Челик. Дело в том, что звезда сериала"Основание: Осман" закрутила роман с известной российской блогершейМашей Вэй. Объятия и поцелуи парочки на пляже попали в объектив папарацци. Что известно о Бураке?Турецкий голубоглазый красавец родился в Стамбуле 21 июля1992 года.Юноша окончил учебный центр при Культурном центре имени Садри Алишика.Бурак Челик вырос в обычной рабочей семье, поэтому знает цену труду.Еще будучи студентом, он помогал своему отцу зарабатывать на хлеб. Однажды, назаправку, где трудились Бурак и его папа, случайно заехал известный агент попоиску актеров. Менеджер сразу приметил статного парня и пригласил его накастинг моделей.С тех пор Бурак Челик начал появляться в глянцевых журналахи участвовать в показах. В 2013-м Бурак завоевал первые места в конкурсах"Лучшая модель Турции" и "Лучшая модель в мире".Начало актерской карьерыКинодебют Бурака Челика состоялся в 2013 году в теленовелле"Черный цветок". Режиссер картины Мурат Сарачоглу доверил неопытномуюноше роль Сердара Кылычоглу. Работа в мелодраме открыла перед Бураком двери вкиноиндустрию. С тех пор молодой человек активно снимался в фильмах и сериалах,однако в 2019-м был вынужден сделать небольшой перерыв в карьере, чтобы отслужитьв армии.Сегодня Бурак Челык снимается в исторической драме "Основание:Осман", которая очень популярна не только на родине в Турции, но и вРоссии. Бураку досталась роль воина Гектука. 9 сентября 2021 года на экранывыйдет третий сезон теленовеллы о правлении великого Осман-бея.Личная жизньСкоро Бурак Челик отпразднует 29-летие. За плечами турецкогокрасавца есть неудачный брак с моделью Айшенур Озкан, с которой он познакомился наконкурсе красоты – в 2013 году Айшенур завоевала титул "Лучшая модельТурции". В 2015-м знаменитости подали на развод, заявив, что надоели другдругу, дескать, отношения исчерпали себя. Расходилась пара без скандалов.После расставания с женой Бурак Челик увлекся коллегой по цехуОйкю Челик. Молодые люди познакомились на съемках сериала "Жизньпрекрасна, когда любишь". Этот роман, к сожалению, был недолгим.Звезда сериала "Основание: Осман" Бурак Челик стараетсяне посвящать общественность в перипетии личной жизни. Знаменитость принципиальноне говорит на подобные темы с журналистами.Интересный фактБурак Челик обожает животных. Знаменитость держит дома несколькособак и кошек. В одном из интервью актер признался, что лучшее время его дня –это время, проведенное с питомцами.