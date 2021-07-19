Бурак Челик снимается в популярном турецком сериале Основание:
Осман.
Бурак Челик снимается в популярном турецком сериале "Основание:
Осман".
На минувшей неделе в центре внимания поклонников турдизи
оказался 28-летний актер Бурак Челик. Дело в том, что звезда сериала
"Основание: Осман" закрутила роман с известной российской блогершей
Машей Вэй. Объятия и поцелуи парочки на пляже попали в объектив папарацци. Что известно о Бураке?
Турецкий голубоглазый красавец родился в Стамбуле 21 июля
1992 года.
Юноша окончил учебный центр при Культурном центре имени Садри Алишика.
Бурак Челик вырос в обычной рабочей семье, поэтому знает цену труду.
Еще будучи студентом, он помогал своему отцу зарабатывать на хлеб. Однажды, на
заправку, где трудились Бурак и его папа, случайно заехал известный агент по
поиску актеров. Менеджер сразу приметил статного парня и пригласил его на
кастинг моделей.
С тех пор Бурак Челик начал появляться в глянцевых журналах
и участвовать в показах. В 2013-м Бурак завоевал первые места в конкурсах
"Лучшая модель Турции" и "Лучшая модель в мире".
Начало актерской карьеры
Кинодебют Бурака Челика состоялся в 2013 году в теленовелле
"Черный цветок". Режиссер картины Мурат Сарачоглу доверил неопытному
юноше роль Сердара Кылычоглу. Работа в мелодраме открыла перед Бураком двери в
киноиндустрию. С тех пор молодой человек активно снимался в фильмах и сериалах,
однако в 2019-м был вынужден сделать небольшой перерыв в карьере, чтобы отслужить
в армии.
Сегодня Бурак Челык снимается в исторической драме "Основание:
Осман", которая очень популярна не только на родине в Турции, но и в
России. Бураку досталась роль воина Гектука. 9 сентября 2021 года на экраны
выйдет третий сезон теленовеллы о правлении великого Осман-бея.
Личная жизнь
Скоро Бурак Челик отпразднует 29-летие. За плечами турецкого
красавца есть неудачный брак с моделью Айшенур Озкан, с которой он познакомился на
конкурсе красоты – в 2013 году Айшенур завоевала титул "Лучшая модель
Турции". В 2015-м знаменитости подали на развод, заявив, что надоели друг
другу, дескать, отношения исчерпали себя. Расходилась пара без скандалов.
После расставания с женой Бурак Челик увлекся коллегой по цеху
Ойкю Челик. Молодые люди познакомились на съемках сериала "Жизнь
прекрасна, когда любишь". Этот роман, к сожалению, был недолгим.
Звезда сериала "Основание: Осман" Бурак Челик старается
не посвящать общественность в перипетии личной жизни. Знаменитость принципиально
не говорит на подобные темы с журналистами.
Интересный факт
Бурак Челик обожает животных. Знаменитость держит дома несколько
собак и кошек. В одном из интервью актер признался, что лучшее время его дня –
это время, проведенное с питомцами.