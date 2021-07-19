Следующий год ковровчанин проведёт в больнице.

В Коврове суд удовлетворил иск прокурора о принудительной госпитализации больного туберкулёзом. Стадия заболевания мужчины опасна для окружающих, поэтому его поместят на лечение в стационар.«Пациент состоит на учете в Центре специализированной фтизиатрической помощи Ковровского межрайонного противотуберкулезного диспансера с февраля 2020 года. Его диагноз: «диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации и распада». Фаза заражения приводит к необратимым последствиям в организме. В отдельных случаях возможен летальный исход», - рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Следующий год ковровчанин проведёт в больнице.