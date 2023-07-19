По версии следствия, в июне этого года мужчина прибыл в лес и незаконно вырубил 40 кубов древесины. Разрешения на рубку у подозреваемого не было, сообщили в ФСБ. Ущерб, который причинен

По версии следствия, в июне этого года мужчина прибыл в лес и незаконно вырубил 40 кубов древесины. Разрешения на рубку у подозреваемого не было, сообщили в ФСБ. Ущерб, который причинен гусевскому лесничеству, составил около 600 тысяч рублей, что считается особо крупным (от 150 т.р.). В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке