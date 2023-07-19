Как сообщает , Николай Агутин самостоятельно обратился к медикам. Он пожаловался на быструю утомляемость, боль в икроножных мышцах и беспокойный сон. У отца Леонида Агутина выявили ..

Как сообщает , Николай Агутин самостоятельно обратился к медикам. Он пожаловался на быструю утомляемость, боль в икроножных мышцах и беспокойный сон.У отца Леонида Агутина выявили стенокардию напряжения и положили в больницу под наблюдение. 88-летний музыкант назвал госпитализацию плановой и заверил, что с ним все в порядке, пишет .