В пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» состоялась презентация нового социально значимого проекта «Обыкновенные герои».

Ответы на самые насущные вопросыИздательский дом «Аргументы и факты» презентовал новый социально значимый проект «Обыкновенные герои». Его реализует благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Весь проект — это большой и грамотно оформленный маршрутизатор, который в простой и доступной форме, с дружественным интерфейсом, дает ответы на самые насущные вопросы беженцев:— как оформить российское гражданство;— как получить пенсию, пособие на ребенка, материнский капитал;— как устроиться на работу и оформить самозанятость;— где переучиться на ту специальность, которая востребована на рынке труда в данный момент;— где могут получить помощь профессиональных психологов взрослые и дети (особенно), пережившие потерю близких.Двадцать историй«Мы придумали проект "Обыкновенные герои" для того, чтобы сделать этот мир чуточку добрее, — сказала Марина Мишункина, 1-й заместитель генерального директора ИД "Аргументы и факты". — По разным данным, с начала возникновения кризиса на территории Украины в Россию переехали от 3,8 до 5,5 млн человек. По сути это половина населения такого огромного мегаполиса, как Москва. Большинство беженцев — женщины и дети. Напомню, что фонд "АиФ. Доброе сердце" с первого дня своего существования помогал в основном тяжело больным детям».Помимо практических советов, в проекте «Обыкновенные герои» есть и истории конкретных людей. Его героями стали 20 семей.«Это на самом деле героические люди: и взрослые, и мальчишки с девчонками, — продолжила Марина Мишункина. — Вопреки всему они выжили и теперь строят свое семейное счастье на новом месте. Это самые обычные люди из разных городов России, о которых мы будем рассказывать день за днем. Пока что мы по разным причинам не называем их фамилий. Однако со временем, надеюсь, вы сможете познакомиться с ними поближе».Кто приходит на помощьКонечно, огромный вклад в обустройство беженцев вносит государство. Но и помощь НКО, волонтеров, общественных и религиозных организаций, средств массовой информации тоже очень важна. Большинство беженцев, попадая в нашу страну, в первый момент чувствуют себя потерянными. Они вырвались из ада, где ежедневные обстрелы и гибель были нормой жизни. Но эйфория быстро сменяется тяжким непониманием: за что хвататься, куда идти за помощью?Тут первыми подставляют плечи волонтеры различных НКО, которые снабжают беженцев самым необходимым.«С момента начала СВО к нам поступило более 5500 обращений в отношении 21600 граждан. Оперативно удалось решить свыше 9500 обращений. Основные проблемы были первые 6–7 месяцев, когда поток беженцев был действительно большой, — рассказал Владимир Абрамов, замруководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека РФ. — С начала СВО Татьяна Москалькова создала рабочую группу, которая круглосуточно рассматривает эти обращения. На принятие решения даются сутки».Вначале, по его словам, основной темой обращений были эвакуация, пересечение границы, выплата единовременной материальной помощи. Ещё — перемещение родственников из одного пункта временного размещения в другой, поскольку эвакуация была массовой, проводилась в спешке, и подчас бабушка ехала в один пункт, а мама с детьми — в другой. Теперь же есть две «горячие» темы: компенсация за утраченное жилье и пенсия.Валентина Перехватова, директор департамента фандрайзинга Российского Красного креста, пояснила, как меняются запросы беженцев по мере их обустройства на новом месте: «"Когда люди приезжают, первые их потребности — это еда, вода, лекарства, одежда. Сперва мы, как и все, оказывали беженцам и переселенцам прямую гуманитарную помощь. Потом поняли, что такая логистика отнимает много времени, сил и денег. Тогда мы и перешли на ваучерную помощь беженцам и переселенцам. Это ваучеры в магазины, где человек может купить то, что ему действительно нужно", — рассказала директор департамента фандрайзинга Российского Красного креста Валентина Перехватова. Большая просьба, оперативно замените, пожалуйста, на своих ресурсах цитату на верную. Просим прощения за ошибку и дополнительную нагрузку для вас по нашей вине, но это репутационные риски для всего издательского дома, Красный крест негодует».Ещё об одной насущной проблеме беженцев рассказала Наталья Еремичева, руководитель московского церковного штаба помощи беженцам: «Сейчас особенно востребованы у нас репетиторы. Потому как дети, которые выбираются из территорий, бывших ранее под Украиной (в ДНР и ЛНР дети 8 лет учились по российским учебникам), русского языка не знают. А русский и украинский, несмотря на то что созвучны, имеют огромные различия в грамматике. Некоторые дети, может быть, и решили бы задачу по математике, но не могут понять ее условий. В школу детей беженцев берут, как правило, с потерей года. У нас сейчас с такими ребятами работают в онлайн режиме 220 репетиторов со всей России, но этого мало.Мы помогаем всем, кто к нам обращается независимо от вероисповедания».Схема помощиИтак, правозащитники и волонтёры — первые, кто приходят на помощь беженцам. А далее включается государство — в его структурах оформляют документы и пособия, оно предоставляет жилье и работу.При этом параллельно работают СМИ, которые информируют людей о том, какие шаги нужно сделать. Так или примерно так должна выглядеть идеальная схема помощи новым гражданам России.Чтобы информация не была разрозненной, проект «Обыкновенные герои» её систематизировал.«Наш проект возник не на пустом месте, — поделилась Светлана Горбачева, директор благотворительного фонда "АиФ. Доброе сердце". — У нас есть несколько проектов помощи беженцам. Информацию о возможности получить поддержку профессиональных психологов, юристов и волонтеров мы распространяем через ресурсы фонда и газету "АиФ". Поток обращений, который к нам поступает, лишнее подтверждение того, что наша работа очень нужна людям».Российское законодательство в той области, с которой соприкасаются беженцы, меняется очень быстро, отмечает она и добавляет: «Чтобы помогать им, надо постоянно быть в курсе изменений. Что делать, если беременную женщину не берут в роддом без полиса ОМС? К кому обращаться, если ребенка не хотят записывать в школу? Мы в фонде это знаем и готовы поделиться информацией со всеми желающими. В частности, через проект «Обыкновенные герои».В 2022 году сотрудниками фонда «АиФ. Доброе сердце» обработано более 1900 обращений от семей вынужденных переселенцев. Более 700 обращений маршрутизировано через чат-бот, разработанный специально для этого. Только с начала 2023 года специалистами фонда маршрутизированы 314 семей беженцев.Справка:За 17 лет своего существования фонд «АиФ. Доброе сердце» помог 10 тыс. семей, потратив на это почти 1 млрд рублей. За это время накоплена большая информационно-правовая база. Теперь в хорошо структурированном виде вся эта информация доступна по .