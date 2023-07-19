Какая погода ожидает жителей Владимирской области 20 июля?
Облака появятся на небе утром и...
Какая погода ожидает жителей Владимирской области 20 июля?
Облака появятся на небе утром и продержатся почти весь денью К вечеру они должны рассеяться. Без осадков, прогнозируют синоптики.
Воздух прогреется до 20 градусов.
Ветер до 4,9 метра в секунду.
Атмосферное давление низкое: 236 - 240 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В прежние времена в этот день наступала пора затяжных дождей. Это могло испортить сено. Тогда говорили: «Сгребешь сено в кучи, так и не страшись тучи».
Считалось, что каков будет этот день, таков будет и ноябрь.
Фото: https://www.pxfuel.com