Какая погода ожидает жителей Владимирской области 20 июля? Облака появятся на небе утром и...

Какая погода ожидает жителей Владимирской области 20 июля?Облака появятся на небе утром и продержатся почти весь денью К вечеру они должны рассеяться. Без осадков, прогнозируют синоптики.Воздух прогреется до 20 градусов.Ветер до 4,9 метра в секунду.Атмосферное давление низкое: 236 - 240 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ прежние времена в этот день наступала пора затяжных дождей. Это могло испортить сено. Тогда говорили: «Сгребешь сено в кучи, так и не страшись тучи».Считалось, что каков будет этот день, таков будет и ноябрь.Фото: https://www.pxfuel.com