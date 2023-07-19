Помощь направлена 344-ому и 237-ому полкам, а также медбату.

ОНФ отправил из Владимирской области в зону СВО 18 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщили в мэрии Владимира.Помощь направлена 344-ому и 237-ому полкам, а также медбату. Она состоит из оборудования, которое поможет обеспечить непрерывное энергоснабжение и выполнение неотложных медицинских процедур на передовой.«Кроме того, бойцам отправлены 4 бензопилы, 8 литров воды, 1200 кг плёнки для укрытия от дождя, сетка-рабица, стройматериалы, аккумуляторы, 20 канистр под воду, 30 штук маскировочных сетей, запчасти для машин, а также посылки», — уточнили в горадминистрации.ОНФ ассоциацию «Возрождение села» за предоставленные генераторы.