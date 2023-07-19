Уличные художники продолжают работу. В рамках фестиваля «Загогули 33» оригинальное изображение украсило здание на Алябьева, 23 во Владимире. Автор – Алексей Besto. Он рисует более 20 лет. Долгое

Уличные художники продолжают работу. В рамках фестиваля «Загогули 33» оригинальное изображение украсило здание на Алябьева, 23 во Владимире. Автор – Алексей Besto. Он рисует более 20 лет. Долгое время художник делал граффити шрифты, затем увлёкся созданием татуировок. В результате сложился уникальный стиль, сочетающий элементы тату, граффити, орнаментов, геометрии. Напомним, фестиваль стрит-арта “Загогули 33” проходит во