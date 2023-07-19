Одного из подозреваемых удалось задержать.

Одного из подозреваемых удалось задержать.В Обнинске поход гражданина за продуктами в супермаркет обернулся чрезвычайным происшествием. Охранники торговой точки заподозрили мужчину в краже и затащили его в подсобку.После распространения шокирующих кадров в сети за дело взялись правоохранительные органы. Портал со ссылкой на СУ СК РФ по Калужской области сообщает, что посетителя магазина в подсобном помещении избили, а также заставили долгое время находиться в упоре лежа.Одного из охранников удалось задержать. По данным регионального главка МВД РФ, выходец из Средней Азии находился в России с нарушением миграционного законодательства.