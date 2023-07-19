На северо-востоке столицы произошла авария. Сообщается, что водитель, который находился за рулем автобуса ПАЗ, взялся перестраивать свое транспортное средство в крайнюю левую полосу. При ..

На северо-востоке столицы произошла авария. Сообщается, что водитель, который находился за рулем автобуса ПАЗ, взялся перестраивать свое транспортное средство в крайнюю левую полосу.При этом он не стал уступать дорогу другому автобусу, и врезался в него. В результате случившегося 13 человек получили травмы, передает .