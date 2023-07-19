Сейчас в мобильном приложении доступно девять видов документов.

Сейчас в мобильном приложении доступно девять видов документов.Подведомственное столичного Департаменту информационных технологий ГКУ "Инфогород" разработало мобильное приложение "Мой ID". В нем отображаются сведения из внутреннего и заграничного паспортов, полис ОМС, СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение.Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play, AppGalery, RuStore и RuMarket, пишет газета "Ведомости". Пользователь может выбрать, какие документы с портала mos.ru он хочет перенести в "Мой ID".В приложении доступны не только удостоверяющие личность документы, но и московские идентификаторы – например, карта москвича и единый читательский билет."Все эти сведения удобно использовать в повседневной жизни, в том числе при заполнении различных онлайн-форм, покупке билетов на семью или заказе пропусков. А некоторые документы доступны в виде штрихкода, по которому можно получать услуги в городских учреждениях", – отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.Информация о документах в приложении доступна только пользователю. Он может установить пин-код для защиты данных. Данные из "Мой ID" можно копировать для заполнения онлайн-форм, делиться ими с доверенными лицами при покупке билетов и получения других услуг."Мой ID" не предусматривает замену оригинала цифровой копией. В перспективе подобные приложения можно использовать при предъявлении паспорта и иных документов.Мэр столицы Сергей Собянин ранее , что москвичи могут получить копии документов о правах на жилье онлайн. Ежегодно граждане направляют свыше 25 тысяч таких запросов.