Ливень обрушился на столицу во вторник.

Ливень обрушился на столицу во вторник.В Москве выпало до 68,3 мм осадков. Это максимальное за последнее 50 лет количество осадков за 19 часов.Главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что самым близким к циклону округом Москвы стал Зеленоград. За сутки в городе выпало 70 мм осадков – это практически месячная норма."Более 110 процентов осадков (90 мм) выпало в Клину, около месячной нормы осадков выпало Волоколамске, на третьем месте – Коломна", – цитирует эксперта "Российская газета".В столице зафиксирован прирост осадков на 38 мм. В четверг возможны небольшие дожди в некоторых округах Москвы.Сотрудник Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова , что столичная ливневая канализация справилась с большим количеством осадков. Скопления воды быстро исчезали с дорог и не мешали привычному ритму городской жизни.