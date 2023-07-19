В общей сложности контрабандисты вывезли 1 тысячу кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью 10 миллионов рублей, сообщили во владимирской таможне. Пиломатериалы контрабандисты

В общей сложности контрабандисты вывезли 1 тысячу кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью 10 миллионов рублей, сообщили во владимирской таможне. Пиломатериалы контрабандисты купили в Ивановской области. Чтобы обойти закон, они указали ложные данные в документах. Игорь Губанин, заместитель начальника Владимирской таможни В таможенных декларациях участники внешнеторговой сделки умышленно заявили недостоверные сведения о происхождении и приобретении экспортируемых