За полгода в регионе проведено исследование 441 пробы плодоовощной еды.

Во Владимирской области конфисковали 50 кг опасных овощей и фруктов. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.За полгода в регионе проведено исследование 441 пробы плодоовощной еды. По санитарно-химическим показателям из 355 анализов гигиеническим нормативам не соответствовало 43 (23 — импортная продукция).По микробиологическим показателям опасной признали одну из 35 проб.Всего в первом полугодии проведено 27 проверочных мероприятий.