Поющая телеведущая долго не говорила о сокровенном, но теперь Ольга Бузова раструбила о любви в деталях.

Поющая телеведущая долго не говорила о сокровенном, но теперь Ольга Бузова раструбила о любви в деталях.Самое светлое чувство, которому нет равных испокон веков, взволновало поп-звезду так глубоко, что она решила пофилософствовать. Теперь Ольга Бузова может безболезненно оглянуться вслед несбывшимся женихам и бывшему мужу, ведь ее мир больше не станет прежним."Я поняла, что существует два схожих (но очень разных) ощущения, у которых в языке одно название. Любовь", — начала свою исповедь артистка в телеграм-канале. Ольга Бузова сопроводила текст кадрами, где ее засняли сияющей и сидящей в позе лотоса на краю скалы.По словам знаменитости, ощущение первого типа — когда чувствуешь себя хорошо рядом с человеком и с легкостью говоришь ему "Я тебя люблю". Однако, если партнеры меняются, то приятные переживания с каждым из них остаются одинаковыми."Как можно, те же чувства испытывать с другим человеком? Можно, если ты любил не человека, а свое состояние", — выразилась Ольга Бузова.Другое дело, полагает звезда, это когда очаровываешься второй половинкой и находишься под совершенно новыми впечатлениями, невзирая на количество проведенного вместе времени. Певица уверена: это и есть настоящая любовь.В заключении Ольга Бузова рассекретила личную жизнь. "Я желаю всем именно такой любви. И жду сама такую", — выдала поющая телеведущая.Таким образом поп-дива сообщила: сейчас рядом с ней нет того самого, с кем хочется провести остаток дней. Жаль, что в свои 37 лет артистка так и не осознала, что любовь — это гораздо мощнее, чем порыв эмоций к одному человеку. И ее нужно не ждать, а дарить ежесекундно.Однако всему свое время. Ольга Бузова завершила философские умозаключения двумя смайликами — разбитым сердцем и рыдающим лицом.