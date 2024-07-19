Здание разрушается, но его не признают аварийным.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дела о 100-летнем здании во Владимире.Оно буквально разрушается на глазах, однако дом на Большой Нижегородской улице не признают аварийным. Дело возбудили по факту нарушения прав жильцов.Обращения людей в администрацию не принесли результатов. В здании изношены коммуникации, повсюду плесень. В двух квартирах обрушились потолочные перекрытия.Как уточнили в пресс-службе ведомства, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального Следкома Андрею Ялину завершить расследование уголовного дела с направлением в суд.