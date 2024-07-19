Третий новый светофор за лето. На Большой Нижегородской, напротив автосалона «Мазда», перекресток сделают регулируемым. Светофорный комплекс установят на повороте к железнодорожному

Третий новый светофор за лето. На Большой Нижегородской, напротив автосалона «Мазда», перекресток сделают регулируемым. Светофорный комплекс установят на повороте к железнодорожному переезду в районе Автоприбора. Такая информация появилась в соцсетях одного из депутатов Законодательного собрания Александра Цыганского. Из тг-канала Александра Цыганского Сегодня на рабочей встрече с заместителем главы города Владимира Глебом Серегиным обсудили проект установки