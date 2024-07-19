Сегодня - особо чтимый людьми верующими и просто многими соотечественниками День Казанской иконы Божьей Матери.

Сегодня - особо чтимый людьми верующими и просто многими соотечественниками День Казанской иконы Божьей Матери. Праздник древний, причиной его стала найденная в XVI веке девочкой Матроной чудотворная икона (как раз в тот период, когда Иван Грозный присоединял Казань к российским землям).В коллекции музея-заповедника есть немало ее образов, среди которых выделяется икона Богоматерь Казанская, имеющая непосредственное отношение к нашей земле. Во-первых, она была исполнена иконописцами известнейших холуйских мастерских Владимирской губернии. А, во-вторых, бытовала здесь, в городе Александрове, о чем будет сказано ниже.Красивый и благородный образ был написан в конце XIX века на деревянной доске, покрытой левкасом с использованием темперных красок и золочения.Рассказывает Ирина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода»: «На золотом фоне Богоматерь представлена погрудно, со склоненной вправо головой к Младенцу Христу, изображенному поколенно, фронтально. Его правая рука приподнята в благословляющем жесте. Очень интересно, что по всей поверхности оборота иконы, начиная от правого верхнего угла вниз, процарапана надпись: «Городъ Александр... возле каторова 111 домъ ЕгоровЪ Никифоро МихаилевЪ ... (неразборчиво) Казанску пов чека полаема мк ки вго 50». Такая пространная надпись вызывает множество вопросов, поскольку даже обозначение авторства или назначение вклада образа в церковь встречаются очень редко. Поэтому можно говорить, что икона имеет мемориальное значение».И далее Ирина Алексеевна делает предположение: анализируя не совсем разборчивую надпись, можно говорить, что данная Богоматерь Казанская могла быть вкладом в один из храмов Александрова на помин души жителя города Егорова Никифора Михайловича. Проживал он в доме № 111, видимо, на одной из главных улиц (учитывая трехзначную нумерацию). А, может, было совсем наоборот: икона стала вкладом о здравии тому же Н.М.Егорову, отмечаемому 50-летний юбилей. Пока же предположения остаются вопросом, но это никак не влияет на ее высокохудожественную и историческую ценность. Поэтому она часто востребована на слободских и внемузейных выставках, например: «О нарядах и обрядах», «Под покровом Богородицы», «Александровская слобода - опричная столица», «Столовая палата XVI века в дворцовых постройках царя Ивана IV» и др.И хотя день этот отличается строгостью и определенными ограничениями, поздравляем всех верующих и сопричастных с праздником!