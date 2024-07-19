Владимирская прокуратура провела проверку исполнения требований Технического регламента «О безопасности аттракционов». В результате семь должностных лиц привлекли к ответственности за

Владимирская прокуратура провела проверку исполнения требований Технического регламента «О безопасности аттракционов». В результате семь должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения. Так, в Центральном парке выявили аттракцион «Стереолайф-Прайм», который работал без государственной регистрации. Прокурор внес предпринимателю представление, в итоге нарушение устранили. Два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, предпринимателю выписали штраф – 30