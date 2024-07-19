Прохладные выходные: синоптики предупреждают владимирцев о дождях и понижении температуры...

Прохладные выходные: синоптики предупреждают владимирцев о дождях и понижении температуры воздухаКак сообщают синоптики, холодный атмосферный фронт принесет во Владимирскую область дожди, местами с грозами, а температура воздуха в выходные дни значительно понизится. Местами может выпасть до четверти от месячной нормы осадков.В субботу, 20 июля 2024 года, погода в регионе будет в основном облачная, местами с прояснением, пройдут дожди. Температура воздуха днем до +23°C. Ночью столбик термометра опустится до +16°C.Ветер западный, 3м/с.Атмосферное давление пониженное 742-744 мм ртутного столба.Народный прогноз на 20 июля 2024 годаНаши предки говорили: если на Авдотью начнется дождь, то затянется надолго. Дождь в этот день - к неурожаю. Существовала в народе и такая примета: именинники этого дня первые начинали собирать урожай.Фото сгенерированы нейросетью Kandinsky