Заслуженная артистка России Татьяна Буланова очень боится врачей.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова очень боится врачей.В этом году Татьяне Булановой исполнилось 55 лет. При этом артистка выглядит очень хорошо. Она старается следить за собой, чтобы в том числе быть подстать молодому мужу, 36-летнему Валерию Рудневу. Артистка никогда в жизни не прибегала к услугам пластического хирурга, однако она считает, что необходимость в хирургическом вмешательстве растет с каждым годом.По словам Булановой, пройдет немного времени, и она решится на корректировку внешности. Сейчас она морально готовится к пластической операции, поскольку перед такой процедурой необходимо преодолеть страх перед такими вмешательствами. Певица боится, что не выйдет из наркоза.В недавнем интервью Буланова дала понять, что размышляет о пластической операции не из-за молодого мужа. Она хочет внешне соответствовать своим внутренним ощущениям. Мол, важно, чтобы отражение в зеркало устраивало. "Надо будет что-то сделать", – считает исполнительница хита "Ясный мой свет".Ранее Татьяна Буланова рассказала, что готова обзавестись еще одним ребенком. Правда, решение этого вопроса зависит от ее мужа, у которого нет своих детей. Слова артистки "Дни.ру".