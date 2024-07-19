Олег Майами поделился самым сокровенным.

Олег Майами поделился самым сокровенным.В недавнем интервью "МУЗ-ТВ" Олег Майами поделился, что в настоящее время его сердце свободно. После романа с Айзой он очень устал от девушек и отношений вообще, поэтому целиком и полностью сосредоточился на карьере, так что творчество для него в приоритете."Я так устал, прям вымотался сильно", – заявил Олег, говоря о личной жизни.Впрочем, звезда телестройки тут же добавил, что не избегает любви. И если на пути ему встретится красивая девушка, он открыт для новых чувств. К тому же творческому человеку очень полезно любить, а лучшие песни пишутся, когда грустно, добавил исполнитель.Напомним, Олег Майами начал свою звездную карьеру в реалити-шоу "Дом-2", затем судьба свела его с продюсером Максимом Фадеевым. После довольно-таки плодотворного сотрудничества их пути разошлись, не обошлось и без скандала. Фадеев запретил Олегу исполнять хиты, созданные на его лейбле. Но конфликт удалось разрешить, и Майами с новыми силами вернулся на сцену.Что касается личной жизни, то она тоже всегда была яркой. Какое-то время певец встречался с Настей Ивлеевой, которая даже сыграла главную роль в его клипе "Если ты со мной". Но самым громким стал роман с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой. После расставания и Олег, и Айза успели остыть и достаточно тепло отзываются друг о друге.