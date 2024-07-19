В двух поликлиниках города Владимира сделали капитальный ремонт Как сообщил губернатор...

В двух поликлиниках города Владимира сделали капитальный ремонтКак сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, поликлиника на первом этаже жилого дома на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец уже частично переехала из старого корпуса по соседству с городской больницей № 6.С 12 июля 2024 года здесь уже действуют кабинеты трёх терапевтов, прививочный, процедурный и кабинет неотложной помощи. Остальные должны заработать до конца лета."Городская больница № 2" на улице Тракторной остаётся на прежнем месте, однако существенно обновилась.Отделка полностью готова, завершается поставка и расстановка мебели и оргтехники.Открытие планируем в конце августа 2024 года.Фото: телеграм-канал "Авдеев. О важном"