В двух поликлиниках города Владимира сделали капитальный ремонт
Как сообщил губернатор...
В двух поликлиниках города Владимира сделали капитальный ремонт
Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, поликлиника на первом этаже жилого дома на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец уже частично переехала из старого корпуса по соседству с городской больницей № 6.
С 12 июля 2024 года здесь уже действуют кабинеты трёх терапевтов, прививочный, процедурный и кабинет неотложной помощи. Остальные должны заработать до конца лета.
"Городская больница № 2" на улице Тракторной остаётся на прежнем месте, однако существенно обновилась.
Отделка полностью готова, завершается поставка и расстановка мебели и оргтехники.
Открытие планируем в конце августа 2024 года.
Фото: телеграм-канал "Авдеев. О важном"