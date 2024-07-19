В Судогде осудили мужчину, который ударил приятеля ножом в живот.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, 18 июня 2023 года мужчина отдыхал у приятеля в Судогде. В ходе распития алкоголя один из них оскорбил фигуранта.Осуждённый нанёс удар ножом в живот оскорбившему. Потерпевший сам добрался до больницы, где ему оказали помощь. За время следствия мужчина не признал свою вину, ссылаясь на игру с ножом и несчастный случай. Суд вынес приговор в виде пяти лет в тюрьме строгого режима и присоединение к сроку иного решения суда в виде лишения прав на вождение сроком на 10 месяцев.