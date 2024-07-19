Жителя Судогды признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для здоровья человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Жителя Судогды признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для здоровья человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл 18 июня прошлого года в Судогде. Осуждённый и потерпевший распивали спиртные напитки. Во время застолья граждане поссорились, мужчина схватился за нож и вонзил клинок оппоненту в живот. К счастью, раненый смог добраться до медучреждения и получить помощь.Суд приговорил фигуранта к пяти годом лишения свободы в колонии строгого режима.